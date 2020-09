Milan | Trappattoni | “Lo Shamrock Rovers può creare problemi ai rossoneri”

(Di martedì 15 settembre 2020) “Logioca un bel calcio e puòdeial“. Queste le parole di Giovanni, ex commissario tecnico dell’Irlanda, ai microfoni di “Indipendent”. L’ex allenatore ha messo in guardia i rossoneri, che a breve faranno il loro esordio nella coppa europea per la prima partita della nuova stagione. L’incontro è in programma giovedì 17 settembre alle ore 20 al Tallaght Stadium.

sportface2016 : #ShamrockRoversMilan - #Trappattoni avverte i rossoneri -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Trappattoni

passioneinter.com

L'ex attaccante di Serie A Aldo Serena concede una lunga intervista a Repubblica nella quale parla della lotta scudetto e molto altro: "Immagino una lotta a tre ...Aldo Serena ha 60 anni. Da dieci è tornato a vivere nella campagna sopra a Montebelluna in provincia di Treviso, dov'è nato. Un'esistenza tranquilla, interrotta dalle trasferte per gli impegni come te ...Italo Cucci, storica firma del giornalismo sportivo italiano, ha parlato a TMW in occasione del Premio Fair Play Menarini tenutosi ieri: "Io il calcio l'ho visto anche in guerra, e il pallone ruzzola ...