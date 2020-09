Massimo Giletti Shock! Il conduttore a Roma In Vesti Insolite! (Di martedì 15 settembre 2020) Massimo Giletti, il popolare conduttore di Non è l’Arena, si è mostrato per le vie di Roma in assetto di guerra e con tanto di scorta al seguito. Ecco perché. Che Massimo Giletti fosse nei guai, questo lo si sapeva già durante il lockdown, ma oggi il popolare conduttore de “Non è l’Arena” (in onda su La7) ha davvero sconvolto tutti. Mentre si trovava a passeggio per le vie di Roma, Giletti è stato sorpreso dai paparazzi di Diva e Donna con indosso un giubbotto antiproiettile e una scorta armata al seguito. Un’immagine scioccante e che non ha mancato di scatenare l’opinione pubblica. Purtroppo però è tutto normale, perché questo assetto di ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 15 settembre 2020), il popolaredi Non è l’Arena, si è mostrato per le vie diin assetto di guerra e con tanto di scorta al seguito. Ecco perché. Chefosse nei guai, questo lo si sapeva già durante il lockdown, ma oggi il popolarede “Non è l’Arena” (in onda su La7) ha davvero sconvolto tutti. Mentre si trovava a passeggio per le vie diè stato sorpreso dai paparazzi di Diva e Donna con indosso un giubbotto antiproiettile e una scorta armata al seguito. Un’immagine scioccante e che non ha mancato di scatenare l’opinione pubblica. Purtroppo però è tutto normale, perché questo assetto di ...

