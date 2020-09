Il Lione cade sotto i colpi di Savanier | Depay non basta | vince il Montpellier 2-1

(Di martedì 15 settembre 2020) Ilesce sconfitto dalla sfida con il, gara valida per il recupero della prima giornata. La squadra di Garcia crolladi, in gol al 38′ dagli undici metri e al 59′ con un gran sinistro che non lascia scampo a Lopes. Nonil gol diall’82’, anch’egli su rigore. Ilha giocato tutto il secondo tempo in dieci uomini, a causa dell’espulsione poco prima dell’intervallo di Aouar. Rosso anche in casa: Hilton cacciato dal direttore di gara all’85’. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

