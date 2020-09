Grande Fratello VIP 5 ascolti: Alfonso Signorini prova ad accendere il prime time di Canale 5 (Di martedì 15 settembre 2020) Non sarà un esordio semplice, in termini di ascolti, quello del Grande Fratello VIP 5. Rai 1 ha infatti deciso di giocare un asso, le repliche del Commissario Montalbano capaci di interessare sempre oltre 4-5 milioni di spettatori. Un osso duro da battere, nonostante di repliche, il pubblico ne abbia viste anche parecchie in questa strana estate. Ma la Rai ha deciso e schiera il commissario nato dalla penna di Zingaretti al lunedì contro il GF VIP 5 e al martedì contro A star is born: sarà una tattica vincente? Lo scopriremo solo questa mattina, per la prima sfida, con i dati auditel che ci riveleranno come è andato lo scontro in prime time il 14 settembre 2020 tra la prima puntata del Grande Fratello VIP 5 e le repliche di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 15 settembre 2020) Non sarà un esordio semplice, in termini di, quello delVIP 5. Rai 1 ha infatti deciso di giocare un asso, le repliche del Commissario Montalbano capaci di interessare sempre oltre 4-5 milioni di spettatori. Un osso duro da battere, nonostante di repliche, il pubblico ne abbia viste anche parecchie in questa strana estate. Ma la Rai ha deciso e schiera il commissario nato dalla penna di Zingaretti al lunedì contro il GF VIP 5 e al martedì contro A star is born: sarà una tattica vincente? Lo scopriremo solo questa mattina, per la prima sfida, con i dati auditel che ci riveleranno come è andato lo scontro inil 14 settembre 2020 tra la prima puntata delVIP 5 e le repliche di ...

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - MarioManca : L'isolamento dal mondo esterno doveva essere uno dei principi fondamentali per la costruzione del «Grande Fratello»… - ilpost : 20 anni fa in Italia iniziò il “Grande Fratello” - ioscioccata20 : @giansainato Io credo che tu stia facendo di tutto pur di ricevere qualche invito da parte della redazione del Gran… - sidewayseye : RT @Sciakkispirr: Vuje ata passà mai niente rint a nù cèss. La mattina tutti plurilaureati, linguaggio forbito, fate la punta al cazzo pure… -