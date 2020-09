Gismondo | Perché va accorciata la quarantena

(Di martedì 15 settembre 2020) Rosa Scognamiglio La virologa dell'ospedale Sacco, Maria Rita, suggerisce di ridurre la: "Da 14 a 10 giorni, sarebbe un sollievo per tutti" Labreve? Si può fare. O, almeno, questo è quanto ritiene la virologa dell'ospedale Sacco di Milano Maria Ritache suggerisce di allentare le misure anti-contagio in favore della ripresa economica: "Accorciare di 4 giorni il periodo dipotrebbe essere un grande respiro, sia psicologico sia per l'economia", dichiara nel corso di un'intervista all'Adnkronos. La Francia ha già dato un taglio netto allariducendo il periodo di isolamento domiciliare da 14 a 7 giorni. L'Italia, invece, tentenna preferendo un approccio cauto nonostante i dati relativi ai contagi, ...

Ultime Notizie dalla rete : Gismondo Perché

il Giornale

La quarantena breve? Si può fare. O, almeno, questo è quanto ritiene la virologa dell'ospedale Sacco di Milano Maria Rita Gismondo che suggerisce di allentare le misure anti-contagio in favore della r ...Per decidere se accorciare o meno i tempi della quarantena, oggi fissati a 14 giorni, il Comitato tecnico scientifico chiama l’Organizzazione mondiale della Sanità. Nella riunione di oggi, durata oltr ...Arriva sul grande schermo la storica reunion tra Massimo Boldi e Christian De Sica, che per alcuni anni si erano separati a causa di alcune divergenze con il film Natale su Marte, per la regia di Neri ...