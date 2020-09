Giovani | carini e idioti

(Di martedì 15 settembre 2020) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 37 di Vanity Fair, in edicola fino al 15 settembre.

Volti giovani, possibilmente carini. La politica piegata all'estetica del pop. I guru grillini volevano rottamare il Cav., ne sono diventati gli ultimi epigoni ...È peggio essere donne o giovani? Per capirlo il Tempo delle donne 2020 ha ospitato due dibattiti - all’insegna della comicità - sul palco della Triennale di Milano, in un evento condotto da Danda Sant ...«Le donne saranno davvero essere libere quando potranno essere se stesse senza dover scegliere tra emotività e razionalità – così Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia al primo ...