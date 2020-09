Formula 1 | Mick Schumacker vicino all’esordio | forse in pista per FP1 al Nurburgring

(Di martedì 15 settembre 2020)Schumacher sempre piùall’esordio in1. Il figlio del sette volte Campione del Mondo potrebbe infatti disputare le FP1 nel prossimo Gran Premio Eifel. Per il momento si tratta di una semplice indiscrezione, ma la Ferrari sembra intenzionata a dare fiducia al giovane pilota tedesco.Schumacher potrebbe esordire nella prima sessione di prove libere del circuito disulla monoposto dell’Alfa Romeo, o eventualmente su quella Haas. Si tratterebbe di un bel premio per il talentuoso figlio d’arte che tanto bene sta facendo in2.

