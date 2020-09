Fca e Psa rivedono gli accordi per la fusione. Il titolo del Lingotto vola in borsa (Di martedì 15 settembre 2020) In apparenza cambia parecchio, nella sostanza abbastanza poco. Tant’è che il titolo Fca oggi vola in borsa e gli azionisti del gruppo torinese, famiglia Agnelli in primis, brindano. Nonostante la tempesta Covid che ha flagellato anche il settore auto, il premio che ricevono dalla fusione con i francesi di Psa resta alto. Cambia soprattutto la confezione. Di una possibile revisione dell’accordo iniziale si parlava da tempo, con il timore che potesse risultare più penalizzate per i soci del Lingotto rispetto alla soluzione annunciata ieri sera. Anche perché Psa è stato l’unico grande gruppo delle quattro ruote a chiudere in utile il secondo trimestre 2020, mentre Fca ha perso oltre 1 miliardo. Meno soldi ma in cambio una partecipazione pregiata – In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) In apparenza cambia parecchio, nella sostanza abbastanza poco. Tant’è che ilFca oggiine gli azionisti del gruppo torinese, famiglia Agnelli in primis, brindano. Nonostante la tempesta Covid che ha flagellato anche il settore auto, il premio che ricevono dallacon i francesi di Psa resta alto. Cambia soprattutto la confezione. Di una possibile revisione dell’accordo iniziale si parlava da tempo, con il timore che potesse risultare più penalizzate per i soci delrispetto alla soluzione annunciata ieri sera. Anche perché Psa è stato l’unico grande gruppo delle quattro ruote a chiudere in utile il secondo trimestre 2020, mentre Fca ha perso oltre 1 miliardo. Meno soldi ma in cambio una partecipazione pregiata – In ...

