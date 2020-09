Eurosport 1 e 2 sbarcano su Dplay Plus

(Di martedì 15 settembre 2020)Non solo intrattenimento. Suè ora disponibile anche lo sport, ma con un sovrapprezzo. I canali1 ed2 sono disponibili live sulla piattaforma Ott del gruppo Discovery e gli abbonati avranno la possibilità di vederli acquistando la formula “” creata ad hoc. Per gli interessati che si abboneranno entro il 6 ottobre, il primo mese del pacchetto sarà accessibile a 4,99 euro, con il costo dei successivi mesi a 7,99 euro (per ogni mese). Discovery comunica che sarà possibile acquistare anche la formula annuale con un costo complessivo di 69,90 euro. I canali in questione resteranno comunque visibili anche su ...

Cresce l'offerta disponibile su DPlay Plus, la piattaforma Ott del gruppo Discovery. Da oggi entrano sulla piattaforma i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, accessibili agli abbonati tramite la formula ...