E sul Tg arriva mister Meloni Una sorpresa per Giorgia a Studio Aperto

Su Studio Aperto arriva mister Meloni, il first man di Giorgia, regina della politica italiana. Andrea Giambruno, compagno della leader di Fratelli d'Italia, ha fatto il suo debutto alla guida del telegiornale in onda su Italia Uno. Mostrandosi subito spigliato ed elegantissimo, con una giacca blu lucido e una cravatta bordeax. Giambruno, classe '81, milanese, giornalista di lunga gitatta e provata gavetta, non è certo un raccomandato, essendosi costruito con la propria professionalità una carriera di tutto rispetto. La notizia è che, per una volta e suo malgrado, esce da quell'anonimato che aveva scelto per non turbare né la scalata politica della Meloni né la privacy della loro figlioletta, Ginevra.

Ultime Notizie dalla rete : sul arriva LG, arriva smartphone Wing: sotto al display rotante un altro schermo la Repubblica Finale amaro per i Tritons Taranto

Sul bellissimo diamante di Foggia sito in via Gramsci i Tritons Taranto allenati da Rafael Motolese hanno affrontato i padroni di casa della Fovea Embers, per quello che era l’ultimo atto di questa pa ...

Xbox Game Pass: Microsoft annuncia uno Showcase dedicato!

Microsoft continua a spingere forte sul suo servizio di punta. A breve arriverà uno Showcase dedicato interamente all’Xbox Game Pass, ecco tutto quello che sappiamo Ancora una volta Microsoft dimostra ...

Sopralluogo di ministero e Cri per riorganizzare la Cavarzerani

La Prefettura di Udine non vuole farsi trovare impreparata di fronte al possibile aumento di nuovi arrivi e a un autunno ... si preannuncia caldissimo sul fronte migratorio. L’idea è quella ...

