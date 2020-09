Crotone scatenato: travolge la Vibonese 6-1. Doppiette per Simy e Kargbo (Di martedì 15 settembre 2020) Si avvicina la Serie A e il Crotone mostra ottimi spunti. Il test con la Vibonese viene passato a pieni voti come dice il punteggio inequivocabile: 6-1. La squadra di Stroppa sembra essere già perfettamente rodata in vista dei primi veri appuntamenti stagionali. Tra i calabresi in evidenza Simy e Augustus Kargbo.LA GARAPer una ventina di minuti il punteggio non si sblocca, ma la qualità del Crotone esce fuori. Simy si fa trovare pronto in area e colpisce per due volte, al 26' e al 34'. La dinamica delle marcature è molto simile con l'attaccante che calcia sempre sul palo alla sinistra del portiere, spiazzando l'estremo difensore con una finta al momento del tiro. Poi nella ripresa il punteggio aumenta e a favore dei rossoblu. Al 51' Messias indovina il sinistro ... Leggi su itasportpress (Di martedì 15 settembre 2020) Si avvicina la Serie A e ilmostra ottimi spunti. Il test con laviene passato a pieni voti come dice il punteggio inequivocabile: 6-1. La squadra di Stroppa sembra essere già perfettamente rodata in vista dei primi veri appuntamenti stagionali. Tra i calabresi in evidenzae Augustus.LA GARAPer una ventina di minuti il punteggio non si sblocca, ma la qualità delesce fuori.si fa trovare pronto in area e colpisce per due volte, al 26' e al 34'. La dinamica delle marcature è molto simile con l'attaccante che calcia sempre sul palo alla sinistra del portiere, spiazzando l'estremo difensore con una finta al momento del tiro. Poi nella ripresa il punteggio aumenta e a favore dei rossoblu. Al 51' Messias indovina il sinistro ...

zazoomblog : Crotone scatenato: travolge la Vibonese 6-1. Doppiette per Simy e Kargbo - #Crotone #scatenato: #travolge - ItaSportPress : Crotone scatenato: travolge la Vibonese 6-1. Doppiette per Simy e Kargbo - - francg1997 : RT @SCalciomercato: ? #Crotone scatenato sul mercato, nuovo arrivo in mediana; è ufficiale #EduardoHenrique ????, brasiliano di 25 anni preso… - SCalciomercato : ? #Crotone scatenato sul mercato, nuovo arrivo in mediana; è ufficiale #EduardoHenrique ????, brasiliano di 25 anni p… - Calciomerc : #Crotone scatenato preso anche #Rojas dall UDC -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone scatenato Serie A, Crotone scatenato: ufficiale anche l'arrivo di Eduardo Henrique Il Crotonese Calciomercato Cagliari, Farias inseguito dal Crotone

Secondo quanto riportato sulle pagine di Gazzetta.it il Crotone sarebbe in cerca di un attaccante di esperienza e si è fatto avanti per il brasiliano del Cagliari. I calabresi si inseriscono così nell ...

Ore 10.20 - Lazio, adesso Kim Min Jae

Continua la caccia a un difensore per la Lazio. L'obiettivo numero uno resta Kumbulla. Ma l'albanese del Verona sembra inarrivabile: l'offerta dei biancocelesti (20 milioni più il cartellino di Andre ...

Crotone, visite mediche in corso per il nuovo attaccante

Crotone scatenato sul mercato, è in arrivo un altro colpo per la squadra calabrese. Sono in corso a Villa Stuart le visite mediche del nuovo attaccante che la società pitagorica ha messo a disposizion ...

Secondo quanto riportato sulle pagine di Gazzetta.it il Crotone sarebbe in cerca di un attaccante di esperienza e si è fatto avanti per il brasiliano del Cagliari. I calabresi si inseriscono così nell ...Continua la caccia a un difensore per la Lazio. L'obiettivo numero uno resta Kumbulla. Ma l'albanese del Verona sembra inarrivabile: l'offerta dei biancocelesti (20 milioni più il cartellino di Andre ...Crotone scatenato sul mercato, è in arrivo un altro colpo per la squadra calabrese. Sono in corso a Villa Stuart le visite mediche del nuovo attaccante che la società pitagorica ha messo a disposizion ...