Bollettino Covid 15 settembre: 1229 casi, morti in calo (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo il calo di ieri (con meno tamponi) ma anche l’aumento dei morti rispetto alle 24 ore prima (14 contro 7), il Bollettino Covid del 15 settembre recita 1229 casi. Sono di nuovo in aumento, ma con contestuale aumento dei tamponi, i positivi accertati da Covid rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono evidenziati altri 1229 casi (frutto anche di un nuovo aumento dei tamponi), mentre calano i morti. Se ieri erano stati 14, oggi se ne registrano 9. I tamponi in più rispetto a ieri sono oltre 35 mila, con quota 80 mila totali raggiunta nelle ultime 24 ore. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid, Berlusconi dimesso senza tampone? Articolo in ... Leggi su bloglive (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo ildi ieri (con meno tamponi) ma anche l’aumento deirispetto alle 24 ore prima (14 contro 7), ildel 15recita. Sono di nuovo in aumento, ma con contestuale aumento dei tamponi, i positivi accertati darispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono evidenziati altri(frutto anche di un nuovo aumento dei tamponi), mentre calano i. Se ieri erano stati 14, oggi se ne registrano 9. I tamponi in più rispetto a ieri sono oltre 35 mila, con quota 80 mila totali raggiunta nelle ultime 24 ore. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>, Berlusconi dimesso senza tampone? Articolo in ...

RaiNews : I dati del ministero della salute sulla pandemia in Italia #coronavirus - ValeriaTomei75 : RT @fo1984: Le diagnosi fatte in Ps continuano a mancare nel bollettino di @RegLiguria. Dove sono? #covid #senzaparole #liguria - PianetaMilan : Bollettino #Coronavirus @DPCgov #15settembre: i dati ufficiali - #CoVid_19 #CoVid19 #Coronavirusitalia… - wam_the : Covid in Irpinia: un contagio. Il bollettino comune per comune - Yogaolic : RT @RedazioneTvcity: Covid Campania, 136 positivi su 3.895 tamponi: IL BOLLETTINO - -