Arturo Lorenzoni | dimesso dall’ospedale il candidato del centrosinistra in Veneto | dovrà stare ancora in isolamento per il Covid

PADOVA – Il professore Arturo Lorenzoni, avversario di Luca Zaia nelle elezioni regionali di domenica 20 e lunedì 21 settembre è stato dimesso dall'ospedale. Era ricoverato per Covid-19 nel reparto di malattie infettive di Padova dov'era stato trasportato dopo un malore che lo aveva colpito in casa, durante una conferenza stampa on-line, presenti il ministro Francesco Boccia e il sottosegretario Gian Paolo Baretta, candidato alle elezioni comunali di Venezia per il Pd. Lorenzoni era già in isolamento dopo che era stato trovato positivo al coronavirus. In quella occasione aveva raccomandato a tutte le persone che erano entrate in contatto con lui di sottoporsi a tampone, per verificare un eventuale contagio.

