'Xbox Series S è come gli iPhone meno costosi e quelli sono i più venduti' (Di lunedì 14 settembre 2020) L'annuncio di Xbox Series S ha indubbiamente alimentato dei pareri piuttosto contrastanti anche tra gli sviluppatori. I detrattori non mancano di certo, poco convinti da alcune specifiche della macchina e dal possibile impatto limitante sulla molto più potente Xbox Series X, mentre altri addetti ai lavori apprezzano questa "sorella minore" meno potente.Microsoft ha presentato la console ponendo particolare enfasi su quella che viene individuata come la differenza più evidente rispetto a Xbox Series X: la risoluzione."La differenza principale tra Xbox Series X e Xbox Series S è la risoluzione. Parlando con i nostri ...

