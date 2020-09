Tutti a scuola? Pirozzi: “Quella di Amatrice è chiusa” (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA – “Mentre tutti i tg mandano immagini della riapertura delle scuole, ce n’è una che è malinconicamente chiusa. Si tratta della scuola di Amatrice. Mancano spazi? No. Mancano banchi? No. Manca il personale!“. Così su Facebook il consigliere regionale del Lazio, Sergio Pirozzi. Leggi su dire (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA – “Mentre tutti i tg mandano immagini della riapertura delle scuole, ce n’è una che è malinconicamente chiusa. Si tratta della scuola di Amatrice. Mancano spazi? No. Mancano banchi? No. Manca il personale!“. Così su Facebook il consigliere regionale del Lazio, Sergio Pirozzi.

MISANO - "Magari non avremo più un fuoriclasse come lui, ma i suoi ragazzi presto diventeranno dei campioni. E ci sono altri grandi talenti. Tranquilli, resteremo ai vertici del motomondiale: Valentin ...

Oggi riaprono le scuole dopo più di sei mesi di chiusura "causa pandemia". Una sfida complicata, ma Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, guarda avanti. Le regole ci sono, la ...

