Sport: "Suarez-Barcellona è un momento di alta tensione" (Di lunedì 14 settembre 2020) La prima pagina di Sport apre con la situazione delicata di Luis Suarez con il Barcellona. E' definita dallo stesso giornale spagnolo come un momento di "Maxima tensione": infatti i blaugrana spingono il pistolero verso l'accettazione della richiesta della Juventus. Suarez fuori dai convocati per la sfida amichevole contro il Nastic di due giorni fa, oggi si allenerà regolarmente. Sempre secondo Sport, l'attaccante – prima di lasciare il club – chiederebbe tutto lo stipendio spettante dell'ultimo anno di contratto. Dopo la grana Messi, un altro caso intricato per i catalani.

