Scuola, Mattarella “Il Paese non si divida, è una prova per tutti” (Di lunedì 14 settembre 2020) VO’ EUGANEO (PADOVA) (ITALPRESS) – “Dobbiamo andare avanti, sapendo che con i sacrifici di oggi costruiamo il futuro. Conosco i ritardi le difficoltà, e so bene che vi saranno inevitabili polemiche, so anche che in atto vi sono risorse limitate, ma un Paese non può dividersi sull’esigenza di sostenere e promuovere la sua Scuola”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’inaugurazione dell’anno scolastico 2020-2021 a Vò Euganeo. “Oggi la riapertura della Scuola è una prova per la Repubblica, per tutti, nessuno escluso”, ha aggiunto.“Oggi è un giorno importante, mai come in questa occasione ha il valore e significato di una ripartenza dell’intera società”, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 settembre 2020) VO’ EUGANEO (PADOVA) (ITALPRESS) – “Dobbiamo andare avanti, sapendo che con i sacrifici di oggi costruiamo il futuro. Conosco i ritardi le difficoltà, e so bene che vi saranno inevitabili polemiche, so anche che in atto vi sono risorse limitate, ma unnon può dividersi sull’esigenza di sostenere e promuovere la sua”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, nel corso dell’inaugurazione dell’anno scolastico 2020-2021 a Vò Euganeo. “Oggi la riapertura dellaè unaper la Repubblica, per tutti, nessuno escluso”, ha aggiunto.“Oggi è un giorno importante, mai come in questa occasione ha il valore e significato di una ripartenza dell’intera società”, ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Tutte le ragioni del nervosismo di Conte: due inchieste (Trento e Bergamo), caos scuola,… - Quirinale : #Mattarella: Siamo sconvolti per la morte di #Willy,pestato con crudeltà per aver difeso un amico contro la violenz… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella a #Vo’ (Padova) per l’inaugurazione dell’anno scolastico visita la #scuola Gianni Rodari-… - marino29b : RT @LaNotiziaTweet: .#Mattarella inaugura l'anno scolastico a Vo' Euganeo con la #Azzolina. La ministra: 'La #scuola non si è mai fermata,… - FIRST_CISL_PATP : RT @FurlanAnnamaria: Grazie al presidente #Mattarella per la sua vicinanza a tutto il personale della #scuola e per aver ricordato i tanti… -