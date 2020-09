Palazzo Chigi, soddisfazione per riapertura scuola, affrontati i nodi (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è riunito questa sera con i ministri Speranza e De Micheli e in videocollegamento con i ministri Azzolina e Boccia, il commissario Arcuri e il capo della Protezione civile Borrelli, per fare il punto sul primo giorno dell'anno scolastico caratterizzato dall'emergenza Covid-19. Si è preso atto, con soddisfazione, riferisce una nota della presidenza del Consiglio, che “la scuola è ripartita e che le attività scolastiche sono riprese in modo ordinato, nel rispetto delle regole sanitarie”.Sono stati affrontati “tutti i vari nodi relativi all'organizzazione e alla ripartenza della scuola, dai trasporti alle modalità di ingresso e uscita dagli istituti scolastici, dalla fornitura di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è riunito questa sera con i ministri Speranza e De Micheli e in videocollegamento con i ministri Azzolina e Boccia, il commissario Arcuri e il capo della Protezione civile Borrelli, per fare il punto sul primo giorno dell'anno scolastico caratterizzato dall'emergenza Covid-19. Si è preso atto, con, riferisce una nota della presidenza del Consiglio, che “laè ripartita e che le attività scolastiche sono riprese in modo ordinato, nel rispetto delle regole sanitarie”.Sono stati“tutti i varirelativi all'organizzazione e alla ripartenza della, dai trasporti alle modalità di ingresso e uscita dagli istituti scolastici, dalla fornitura di ...

