Manca il sostegno, bimbo autistico costretto a tornare a casa da scuola: "Trattato come un cane" (Di lunedì 14 settembre 2020) Arrivato a scuola accompagnato dalla mamma per cominciare il nuovo anno scolastico, è stato costretto a tornare a casa, senza sapere quando potrà davvero andare a scuola perché “Manca l’insegnante di sostegno”. È la storia di un bambino autistico di 9 anni, alunno dell’istituto Pio La Torre a Roma.Il caso è stato segnalato dal padre, Francesco, e si aggiunge ad un altro episodio simile segnalato oggi a Pisa, riguardante invece un bimbo con sindrome down. “Per quelli come mio figlio, che soffre di autismo, la scuola non inizia oggi e chissà quando comincerà - spiega il genitore, come riportato dall’Ansa ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 settembre 2020) Arrivato aaccompagnato dalla mamma per cominciare il nuovo anno scolastico, è stato, senza sapere quando potrà davvero andare aperché “l’insegnante di”. È la storia di un bambinodi 9 anni, alunno dell’istituto Pio La Torre a Roma.Il caso è stato segnalato dal padre, Francesco, e si aggiunge ad un altro episodio simile segnalato oggi a Pisa, riguardante invece uncon sindrome down. “Per quellimio figlio, che soffre di autismo, lanon inizia oggi e chissà quando comincerà - spiega il genitore,riportato dall’Ansa ...

