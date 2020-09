Iren | Torino | nel quartiere Spine dal 21 settembre accesso a cassonetti solo con tessera Amiat

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – Come già comunicato precedentemente,Grupporicorda che a partire dal 212020 terminerà l’libero alle nuove ecoisole in attivazione nele si potrà accedere aitramite la propriaelettronica fornita da. La zona interessata include l’area compresa tra piazza Baldissera, corso Venezia, via Fossata, via Cigna e corso Vigevano per la Circoscrizione VI, corso Principe Oddone, corso Umbria e corso Mortara per la circoscrizione IV e la zona compresa tra piazza Baldissera, corso Mortara, via Nole, corso Potenza, corso Toscana, via Verolengo, via Orvieto e via Stradella per la circoscrizione V. Per ...