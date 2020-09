Il primo giorno a Novara in un istituto di 'frontiera' per immigrati (Di lunedì 14 settembre 2020) AGI - La maestra Francesca è sulla rampa di accesso, e chiama i bambini per nome a uno a uno, misurando rapidamente la temperatura corporea con un termoscanner a pistola. Loro, i piccoli studenti, sgranano un po' gli occhi, ma poi ritrovano i compagni, le insegnanti, i bidelli, e li aprono in ampi sorrisi. La Carlo Levi è una delle scuole elementari 'di frontiera', a Novara, collocata nel quartiere Rizzottaglia, da sempre zona di immigrazione, prima, negli anni '60 e '70, dalle regioni del Meridione d'Italia, oggi dai Paesi del sud del mondo. "Abbiamo il 70% di alunni che provengono da famiglie di immigrati, che in molti casi non parlano l'italiano o sono addirittura analfabeti", spiegano i docenti. Un mondo complesso, anche ben prima del Covid. E oggi una difficoltà in più: qui andrebbe applicata ... Leggi su agi (Di lunedì 14 settembre 2020) AGI - La maestra Francesca è sulla rampa di accesso, e chiama i bambini per nome a uno a uno, misurando rapidamente la temperatura corporea con un termoscanner a pistola. Loro, i piccoli studenti, sgranano un po' gli occhi, ma poi ritrovano i compagni, le insegnanti, i bidelli, e li aprono in ampi sorrisi. La Carlo Levi è una delle scuole elementari 'di', a, collocata nel quartiere Rizzottaglia, da sempre zona di immigrazione, prima, negli anni '60 e '70, dalle regioni del Meridione d'Italia, oggi dai Paesi del sud del mondo. "Abbiamo il 70% di alunni che provengono da famiglie di, che in molti casi non parlano l'italiano o sono addirittura analfabeti", spiegano i docenti. Un mondo complesso, anche ben prima del Covid. E oggi una difficoltà in più: qui andrebbe applicata ...

