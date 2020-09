Coronavirus, come dovrebbero essere i volti per un uso corretto della mascherina (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA - "Non c'è motivo di metterla nel posto sbagliato. Usa la maschera correttamente" . È questo lo slogan scelto dall'agenzia Propeg per la campagna per il quotidiano brasiliano Correio da Bahia , ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA - "Non c'è motivo di metterla nel posto sbagliato. Usa la maschera correttamente" . È questo lo slogan scelto dall'agenzia Propeg per la campagna per il quotidiano brasiliano Correio da Bahia , ...

Agenzia_Ansa : Non sarà come prima, obblighi e divieti a #scuola. Cosa si deve fare e cosa non si può - LA SCHEDA #Covid… - VittorioSgarbi : Molto rumore per nulla. Nonostante iettatori come Scarsi e Luparelli,, Briatore è negativo. Una giornata di lutto p… - fanpage : Sul vaccino ha precisato: “L’antidoto metterà la parola fine all’emergenza? Certo che no. La fine della pandemia ar… - Efisio31251859 : RT @francescatotolo: Ringraziamo per l’ottima promozione turistica il governo #Conte e la stampa allineata, che descrivono l’Italia come un… - laltra_opinione : ??Sei malato di #COVID19 o in #quarantena per il #coronavirus e vuoi votare per l'#elezioni2020? Basterà inviare una… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus come Coronavirus, come leggere il bollettino della Protezione Civile e i dati sul contagio TUTTO mercato WEB Coronavirus, positivi tre pazienti a Palermo: allarme nel reparto di Neurochirurgia di Villa Sofia

Tre nuovi casi di coronavirus a Palermo. Sono pazienti del reparto di Neurochirurgia di Villa Sofia. Come riferisce l'azienda, i tamponi sono risultati positivi. Disposto il trasferimento presso i rep ...

Coronavirus, Israele e Giacarta tornano in lockdown

La capitale indonesiana ha registrato 54.000 casi di coronavirus dall’inizio della ... invece di restare in isolamento nelle loro abitazioni, come prevedeva la norma fino ad ora.

Tre nuovi casi di coronavirus a Palermo. Sono pazienti del reparto di Neurochirurgia di Villa Sofia. Come riferisce l'azienda, i tamponi sono risultati positivi. Disposto il trasferimento presso i rep ...La capitale indonesiana ha registrato 54.000 casi di coronavirus dall’inizio della ... invece di restare in isolamento nelle loro abitazioni, come prevedeva la norma fino ad ora.