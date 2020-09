Coronavirus, 1.008 nuovi positivi in 24 ore (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.008 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore, e 14 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.624. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 45.309 tamponi, per un totale di 9.863.427 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile di lunedì 14 settembre. Il totale dei dimessi/guariti è di 213.950 (+316), mentre il totale degli attuali positivi è di 39.187 (+678). Attualmente sono 2.122 i ricoverati con sintomi, di questi 197 (+10) si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 36.868 persone. Le regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, sono Lazio (181), Emilia-Romagna (127), Lombardia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.008 icontagi dain Italia registrati nelle ultime 24 ore, e 14 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.624. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 45.309 tamponi, per un totale di 9.863.427 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile di lunedì 14 settembre. Il totale dei dimessi/guariti è di 213.950 (+316), mentre il totale degli attualiè di 39.187 (+678). Attualmente sono 2.122 i ricoverati con sintomi, di questi 197 (+10) si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 36.868 persone. Le regioni dove è stato registrato il maggior numero dicasi, nelle ultime 24 ore, sono Lazio (181), Emilia-Romagna (127), Lombardia ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 14/09/20 • Attualmente positivi: 39.187 • Deceduti: 35.624 (+14, +0,04%) • Dimessi/Guariti: 213.95… - MediasetTgcom24 : Coronavirus Altri 1.008 contagi (con circa 45mila tamponi) e 14 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 14 settembre: 1.008 nuovi casi e 14 morti - Antonio_Caramia : RT @Antonio_Caramia: #14settembre ??1.008 nuovi casi #COVID19italia ??Terapie intensive 197 +10 #Sardegna e #Puglia +2 Altre 8 regioni +1 ??… - GastoneVaccari4 : Coronavirus, ultime notizie: in Italia 1.008 nuovi casi e 14 decessi. Tamponi in forte calo, ma +80 ricoveri e +10… -