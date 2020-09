Calciomercato Parma – Affari e trattative 14 settembre (Di lunedì 14 settembre 2020) Affari e trattative in corso Calciomercato Parma – A pochissimi giorni dall’inizio del campionato di serie A 2020/2021 il Parma continua a lavorare sul mercato. Iacoponi verso il rinnovo gialloblu Simone Iacoponi è ad un passo dal rinnovo del contratto con il Parma. Il difensore toscano si legherà con il club emiliano fino al 2024. Simone Iacoponi è simbolo della rinascita del Parma, arrivato nel 2017, quando il club emiliano si trovava in Lega Pro, ed è stato protagonista delle due promozioni e delle salvezze in Serie A. Anche il nuovo tecnico Liverani sembra fare affidamento su di lui, sul suo carisma e la sua esperienza. Le parole di Liverani in vista della prima di campionato con il Napoli “C’è la ... Leggi su giornal (Di lunedì 14 settembre 2020)in corso– A pochissimi giorni dall’inizio del campionato di serie A 2020/2021 ilcontinua a lavorare sul mercato. Iacoponi verso il rinnovo gialloblu Simone Iacoponi è ad un passo dal rinnovo del contratto con il. Il difensore toscano si legherà con il club emiliano fino al 2024. Simone Iacoponi è simbolo della rinascita del, arrivato nel 2017, quando il club emiliano si trovava in Lega Pro, ed è stato protagonista delle due promozioni e delle salvezze in Serie A. Anche il nuovo tecnico Liverani sembra fare affidamento su di lui, sul suo carisma e la sua esperienza. Le parole di Liverani in vista della prima di campionato con il Napoli “C’è la ...

DiMarzio : Incontro #Parma-#Juve per parlare soprattutto di Nicolussi #Caviglia ma non solo - DiMarzio : #Tonali day al #Milan, le ultime su #Vidal all'#Inter. E il #Parma diventa americano? Buonanotte con tutte le trat… - DiMarzio : #Parma, mancano solo gli ultimi dettagli per definire l'arrivo di Neuhen #Perez dall'#AtleticoMadrid - TimBeck8613 : @DiMarzio anno 2013 in quel di Parma, Teatro Regio, prima puntata di Calciomercato. Ho conosciuto un grande, grandi… - sportli26181512 : Genoa: sorpasso sul Parma per Melegoni: Non solo Colley, il Parma rischia... -