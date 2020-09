Buddybank ti fa risparmiare tempo | basta chiedere alla concierge di Buddy

(Di lunedì 14 settembre 2020)ti fa, un aspetto tutt’altro che secondario nella vita di oggi. Questo modello di servizio di UniCredit è nato anche con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di chi sempre di più hanno la necessità di rendere tutto più semplice e veloce. Tre modi per guadagnareIl conto correnteoffre infatti tre elementi distintivi che consentono didavvero molto: completamente gestibile da smartphone tramite app, si ha sempre a disposizione un servizio di assistenza che offre un supporto anche per questioni legatevita quotidiana e il servizio di assistenza accessibile sempre: 7 giorni su 7, 24 ...

Ultime Notizie dalla rete : Buddybank risparmiare

Io Donna

Il conto corrente online nel nostro paese aumenta sempre più la sua fetta di mercato. Il motivo principale è che le spese di gestione sono praticamente nulle e poi perché si può utilizzare direttament ...Un modello di banca sempre disponibile via chat h24/7 con persone vere. Informazione pubblicitaria - In collaborazione con buddybank, powered by UniCredit Cosa significa buddybank: tecnologia dal volt ...