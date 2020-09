Bar World 100 2020 | ben sei italiani fra le personalità più influenti del settore

(Di lunedì 14 settembre 2020) Nell’elenco delle 100 personalità piùdel bartending nelnon sfigura l’Italia. Sono ben sei i nostri connazionali rappresentati nella “Bar100– The Industry Mostal’s Figures” stilata da Drinks International. Simone Caporale, consulente freelance, al 16° posto (primo fra gli), Agostino Perrone del Connaught di Londra (28°), Mario Farulla del Chapter di Roma (55°), Diego Ferrari, Brand Ambassador Matusalem (83°), Giacomo Giannotti del Paradiso di Barcellona al (91°) e Dario Comini del Nottingham Forest di Milano (94°) posto tengono alto il tricolore nella classifica guidata al primo posto da Monica Berg del Tayer+Elementary di Londra. In tempi difficili emergono nuovi ...

Forte del successo all’ultima edizione dei The World’s 50 Best Bars - la sua drink list per Baccano ha imposto il locale al 70esimo posto della classifica mondiale dei migliori cocktail bar - sarà Mar ...2 della stessa classifica. È, infatti, stata eletta numero 1 nella classifica di “Drinks International’s 2020 Bar World 100”: è la figura più influente nel mondo del cocktail bar internazionale, ...