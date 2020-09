UK: vietati gli incontri con più di 6 persone (Di domenica 13 settembre 2020) La curva dell'epidemia di COVID-19 sta tornando a salire anche nel Regno Unito, uno dei Paesi che, nonostante gli evidenti appelli delle autorità sanitarie di tutto il Mondo e l'esempio di Paesi colpiti qualche settimana prima come l'Italia, ha gestito nel modo peggiore la prima fase della pandemia.Il governo di Boris Johnson continua a dirsi contrario ad un nuovo lockdown totale o anche soltanto parziale e, nonostante gli esperti continuino a storcere il naso, è convinto di aver trovato il modo di limitare i contagi: la regola dei sei. A partire da domani sarà illegale in Inghilterra ritrovarsi in più di sei persone, sia all'esterno che all'interno. Chiunque sarà sorpreso a violare la regola dei sei rischia una multa fino a 3.200 sterline.L'indice di contagio RT in Inghilterra ha toccato quota 1.7 e già giorni tra i cittadini ... Leggi su blogo (Di domenica 13 settembre 2020) La curva dell'epidemia di COVID-19 sta tornando a salire anche nel Regno Unito, uno dei Paesi che, nonostante gli evidenti appelli delle autorità sanitarie di tutto il Mondo e l'esempio di Paesi colpiti qualche settimana prima come l'Italia, ha gestito nel modo peggiore la prima fase della pandemia.Il governo di Boris Johnson continua a dirsi contrario ad un nuovo lockdown totale o anche soltanto parziale e, nonostante gli esperti continuino a storcere il naso, è convinto di aver trovato il modo di limitare i contagi: la regola dei sei. A partire da domani sarà illegale in Inghilterra ritrovarsi in più di sei, sia all'esterno che all'interno. Chiunque sarà sorpreso a violare la regola dei sei rischia una multa fino a 3.200 sterline.L'indice di contagio RT in Inghilterra ha toccato quota 1.7 e già giorni tra i cittadini ...

Ultime Notizie dalla rete : vietati gli GIAVENO, OBBLIGO DI MASCHERINA VICINO ALLE SCUOLE: VIETATI GLI ASSEMBRAMENTI ValsusaOggi Prete ucciso a coltellate da un immigrato in centro a Como: don Malgesini aveva 51 anni

aveva vietato di sfamare i circa 150 poveri che si rifugiano nel centro cittadino. La Caritas aveva protestato per questo divieto e don Roberto e gli altri volontari avevano continuano ogni mattina a ...

Calcio, la nuova seria A: un referendum su Pirlo in un campionato giurassico

Si riparte. Dall’ultima giornata di campionato sono passati 48 giorni, dalla finale di Champions 27 . La stagione più tormentata del calcio dal Dopoguerra a oggi non si è ancora raffreddata che la ser ...

“Non avrei potuto fare di più” – l’ultima telefonata di Trump a Woodward

La CNN ha ottenuto gli estratti dell’ultima conversazione ... Ha infatti asserito: “Non è che il Presidente abbia vietato i viaggi a persone provenienti dalla Cina negli USA. Ha solo limitato i viaggi ...

