Traffico Roma del 13-09-2020 ore 07 | 30

(Di domenica 13 settembre 2020) LuceverdeBuongiorno e ben trovati da realizzazione pocosulle strade di le autostrade della capitale nessuna segnalazione anche solo due carreggiate di raccordo anulare per lavori urgenti e reti idriche è chiusa la zona di Piazza Maranella via Casilina deviate su percorsi alternativi le linee bus 305 409 interrotta anche la linea ferroviaria Termini Centocelle ancora per oggi In occasione della manifestazione Garbatella improfestival Festival di eventi laboratori e spettacoli teatrali di strada viene chiusa alvia Giovanni di Montecorvino dal civico 6 alla alle ore 12 poi in piazza San Pietro Papa Francesco reciterà l’Angelus limitazione la sosta della circolazione sulle strade attorno alla Basilica per i dettagli di queste date notizie quello di consultare il sitotu ...