Roma, autista del bus preso a pugni in faccia e minacciato tra urla e insulti: «Non finisce qui» (Di domenica 13 settembre 2020) Un altro conducente dei mezzi pubblici vittima a Roma della furia di persone violente. Una donna ha iniziato a insultare l'autista del bus colpevole – secondo lei – di non aver fatto scendere uno dei suoi figli alla fermata richiesta nella corsa precedente. L'uomo ha cercato di calmarla in ogni modo, dicendole che la corsa precedente lui non l'aveva fatta e cge aveva iniziato proprio in quel momento. L'aggressione violenta all'autista del bus Il tentativo è andato letteralmente a vuoto. La donna ha continuato a urlare e a minacciare l'autista del bus. Poi, dopo poco, il maggiore dei f igli ha sferrato una serie di pugni in faccia al conducente, che è rimasto inerme, senza riuscire a ...

Roma, aggrediscono autista Atac: denunciati madre e figlio

Ennesima aggressione, a Roma, a un autista dell'Atac. Denunciati dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma madre e figlio di 50 e 22 anni romani per interruzione pubblico servizio e resistenza a ...

