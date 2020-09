Pochi bus e distanziamento impossibile. Così lo Spallanzani inchioda l'Atac (Di domenica 13 settembre 2020) Domani riaprono le scuole - molte ma non tutte - e una moltitudine di studenti torneranno a prendere i mezzi del trasporto pubblico. "Che già a Roma non era Così brillante neppure prima della pandemia. E che adesso dovrà garantire una maggiore frequenza delle corse. Per realizzare il distanziamento sociale minimo previsto dalla legge. E richiesto a gran voce anche dai vertici dello Spallanzani", scrive Sergio Marchi sul sito 7Colli. "Ma l'incremento degli autobus che saranno messi su strada non sarà quella pioggia di fuoco che in qualche modo era stata promessa. Adesso si parla di 70, al massimo 100 mezzi in più. All'apertura dell'anno scolastico 2019 le vetture dell'Atac su strada erano 1450, adesso se va bene si arriverà a superare di poco le 1500 unità. Troppo ... Leggi su iltempo (Di domenica 13 settembre 2020) Domani riaprono le scuole - molte ma non tutte - e una moltitudine di studenti torneranno a prendere i mezzi del trasporto pubblico. "Che già a Roma non era; brillante neppure prima della pandemia. E che adesso dovrà garantire una maggiore frequenza delle corse. Per realizzare ilsociale minimo previsto dalla legge. E richiesto a gran voce anche dai vertici dello", scrive Sergio Marchi sul sito 7Colli. "Ma l'incremento degli autobus che saranno messi su strada non sarà quella pioggia di fuoco che in qualche modo era stata promessa. Adesso si parla di 70, al massimo 100 mezzi in più. All'apertura dell'anno scolastico 2019 le vetture dell'su strada erano 1450, adesso se va bene si arriverà a superare di poco le 1500 unità. Troppo ...

tempoweb : Pochi bus e distanziamento impossibile. Così lo #Spallanzani inchioda l'#Atac #roma #raggi #autobus #13settembre… - MariaLu91149151 : RT @Sage79924769: Il Ministro degli Interni Lamorges invierà una Nave per la 'quarantena' ed i soldi necessari per il pagamento dei biglie… - Sage79924769 : Il Ministro degli Interni Lamorges invierà una Nave per la 'quarantena' ed i soldi necessari per il pagamento dei… - RomaGatto : @gianlukangelini @diarioromano @sambuccoa @GassmanGassmann @virginiaraggi Se avesse messo i pochi quattrini disponi… - paolotaioli : RT @larenait: Prima pagina di venerdì 11 settembre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Pochi bus Pochi bus e distanziamento impossibile. Così lo Spallanzani inchioda l'Atac Il Tempo Mobilità, l’ecologia non dovrebbe essere un atto di eroismo ma la scelta più semplice

Al Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, alla Vicepresidente Elly Schlein, all’Assessore Mobilità e Trasporti Andrea Corsini, all’Assessore Ambiente Irene Priolo Siamo una famigli ...

Vaia (Spallanzani): pericolosa la capienza dell’80% sui bus

“Ora, perché abbiamo pochi pulmini per la scuola, li mettiamo all’80% della loro capienza? Questo non va bene. Io non sono d’accordo e lo dico nettamente. La politica giusta è aumentare la dotazione d ...

Al Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, alla Vicepresidente Elly Schlein, all’Assessore Mobilità e Trasporti Andrea Corsini, all’Assessore Ambiente Irene Priolo Siamo una famigli ...“Ora, perché abbiamo pochi pulmini per la scuola, li mettiamo all’80% della loro capienza? Questo non va bene. Io non sono d’accordo e lo dico nettamente. La politica giusta è aumentare la dotazione d ...