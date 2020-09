Nazionale femminile, Girelli: “Ci alleniamo come se dovessimo giocare sempre” (Di domenica 13 settembre 2020) La Nazionale femminile di calcio rimane in attesa della conferma o meno del match contro Israele, valevole per le qualificazioni all’Europeo 2022. La partita, in programma giovedì 17 settembre allo stadio “Castellani” di Empoli, non è ancora stata confermata dall’Uefa e dalla Federcalcio israeliana, alla luce del nuovo lockdown che dovrebbe scattare in Israele a partire dal 18 settembre. La Nazionale di Milena Bertolini continua nel frattempo la preparazione a Coverciano. ”Noi ci alleniamo come se dovessimo giocare sempre” dice Cristiana Girelli, che indosserà la fascia di capitana viste le assenze per infortunio di Sara Gama e Alia Guagni, “bisogna tenere alti l’entusiasmo e la ... Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Ladi calcio rimane in attesa della conferma o meno del match contro Israele, valevole per le qualificazioni all’Europeo 2022. La partita, in programma giovedì 17 settembre allo stadio “Castellani” di Empoli, non è ancora stata confermata dall’Uefa e dalla Federcalcio israeliana, alla luce del nuovo lockdown che dovrebbe scattare in Israele a partire dal 18 settembre. Ladi Milena Bertolini continua nel frattempo la preparazione a Coverciano. ”Noi cisesempre” dice Cristiana, che indosserà la fascia di capitana viste le assenze per infortunio di Sara Gama e Alia Guagni, “bisogna tenere alti l’entusiasmo e la ...

