Mercato Juventus | un altro attaccante rifiuta i bianconeri

(Di domenica 13 settembre 2020)– Alexandre Lacazette spegne le voci die chiude le porte ad un possibile trasferimento alla Continassa. Anche il centravanti francese, oltre a Morata, Suarez, Dzeko e Cavani, era stato sondato dai dirigenti di Andrea Agnelli per rinforzare il reparto offensivo di Andrea Pirlo, che, anche oggi, ha richiesto a gran voce l’arrivo di un: Lacazette svela il suo futuro L’ex Lione, tramite i microfoni di BT Sport, ha giurato fedeltà all’Arsenal che dovrà anche discutere del contratto in scadenza nel 2021. Le parole del ragazzo: Leggi anche:Dzeko, la rivelazione: il trasferimento dipende da un fattore “Sono molto felice, soltanto la stampa dice il contrario. Voglio ...

L'attualità e il mercato della Juventus. Tutto ciò spiegato da chi quella maglia e quell'ambiente li ha vissuti. Giovanni Bartolucci, ex difensore, militante in bianconero per due stagioni - 2002-2003 ...TORINO - La nuova Juve di Andrea Pirlo riparte dai gol di Cristiano Ronaldo. Nella prima e forse unica uscita prima dell'inizio del campionato, i bianconeri (in campo con la terza maglia arancione cam ...