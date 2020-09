LIVE – Juventus-Novara 3-0 | amichevole 2020 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 13 settembre 2020) Alle 10:30 di domenica 13 settembrescenderanno in campo alla Continassa in occasione di un’. Prima uscita stagionale per i bianconeri di Andrea Pirlo a solo una settimana dall’inizio della Serie A: domenica prossima allo Stadium arriverà infatti la Sampdoria. Dopo aver battuto l’Under 23 in uno scontro casalingo, la Vecchia Signora sfida ilin un derby tutto piemontese. AGGIORNA LA3-0 (20′ Ronaldo, 57′ Ramsey, 66′ Pjaca) 66′ Il croato batte il portiere Lanni con un tiro da distanza ravvicinata. 66′ GOL! TRIS DELLACON PJACA. 57′ RETE! RADDOPPIO DEI BIANCONERI CON RAMSEY. ASSIST MAGICO DI DOUGLAS COSTA. (QUI IL VIDEO DEL ...