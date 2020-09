Ligue 1 | ancora k o il Psg piegato dal Marsiglia ma il match finisce in rissa 5 espulsi

(Di domenica 13 settembre 2020) Strano ma vero il Psg perdeed è la seconda sconfitta consecutive in1. La squadra di Tuchel è stata battuta dalcon il punteggio di 1-0 gol firmato da Thauvin al 31'. Tre giorni dopo essere battuto dal Lens (0-1) i vice campioni d'Europa inciampato di nuovo. Ma questa volta la caduta fa molto più male. I rivali acerrimi delnon battevano i parigini dal 27 novembre 2011 (3-0), allo Stade Vélodrome. In una partita molto tesa, segnata da diversi grandi scontri e finita incon cinque cartellini rossi nei confronti di Amavi, Kurzawa, Parades, Benedetto e Neymar, l'OM festeggia insieme ai tifosi. Esordio da titolare per Florenzi, appena arrivato dalla Roma: 84' per lui, prima di essere sostituito da Dagba. ITA ...

Il PSG incassa la seconda sconfitta stagionale in due partite e fa registrare il peggior inizio di stagione degli ultimi 35 anni: decide Thauvin. Seconda sconfitta in due giornate di campionato per il ...