Gravillon in uscita dall’Inter: tre club di Serie A sul difensore (Di domenica 13 settembre 2020) Andrew Gravillon è finito nel mirino di Crotone, Spezia e Genoa: il difensore classe ’98 è in uscita dall’Inter. I dettagli Il futuro di Andrew Gravillon potrebbe essere in Serie A. Il difensore classe ’98 di proprietà dell’Inter, reduce da una buona stagione ad Ascoli, ha attirato le attenzioni di numerose società della massima Serie italiana. Si tratta delle neopromosse Crotone e Spezia e del Genoa, che sta valutando anche l’acquisto di Andrea Ranocchia sempre dai nerazzurri. Per Gravillon ipotesi prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Andrewè finito nel mirino di Crotone, Spezia e Genoa: ilclasse ’98 è indall’Inter. I dettagli Il futuro di Andrewpotrebbe essere inA. Ilclasse ’98 di proprietà dell’Inter, reduce da una buona stagione ad Ascoli, ha attirato le attenzioni di numerose società della massimaitaliana. Si tratta delle neopromosse Crotone e Spezia e del Genoa, che sta valutando anche l’acquisto di Andrea Ranocchia sempre dai nerazzurri. Peripotesi prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Leggi su Calcionews24.com

Contatto in giornata a Milano tra il Ds del Crotone Ursino e l’entourage di Gravillon, nuovamente in uscita dall’Inter Crotone scatenato sul mercato. Il Ds Ursino sta lavorando alacremente in quel di ...

