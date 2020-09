Dalla Spagna: Lucas Vazquez tentato da un’offerta dal Qatar (Di domenica 13 settembre 2020) L’indiscrezione arriva direttamente Dalla Spagna. Secondo la stampa iberica il jolly del Real Madrid, Lucas Vazquez, avrebbe ricevuto un’offerta dal Qatar. Il giocatore classe ’91, in scadenza tra un anno, si sarebbe presto qualche giorno di tempo per valutare l’eventuale addio al Real. Nell’ultima stagione 23 presenze e tre gol per lui. Foto: As L'articolo Dalla Spagna: Lucas Vazquez tentato da un’offerta dal Qatar proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 settembre 2020) L’indiscrezione arriva direttamente. Secondo la stampa iberica il jolly del Real Madrid,, avrebbe ricevuto un’offerta dal. Il giocatore classe ’91, in scadenza tra un anno, si sarebbe presto qualche giorno di tempo per valutare l’eventuale addio al Real. Nell’ultima stagione 23 presenze e tre gol per lui. Foto: As L'articoloda un’offerta dalproviene da Alfredo Pedullà.

Sport_Mediaset : Attenta #Juve, dalla #Spagna: #Suarez 'forza la mano' per costringere il #Barça a reintegrarlo. #SportMediaset - carlaruocco1 : Non è il momento di svendere un’importante realtà bancaria come #Mps, meno che mai a concorrenti Ue o extra #Ue. Ne… - violanews : Dalla Spagna, anche la Fiorentina si unisce alla corsa per Mayoral - - antonel52837259 : RT @MPenikas: @du00 @isadoralarosa @DioAbbiPieta @ignaziocorrao @IlConte50919IT @francotaratufo2 @GianniMagini @lindaeciao @carlucci_cc @Pa… - infoitsport : Calciomercato Milan, Chiesa torna caldo. Il vice Ibrahimovic può arrivare dalla Spagna -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Viaggiare dalla Spagna all'Italia e dall'Italia alla Spagna: le cose da sapere - settembre 2020 El Itagnol Il Covid non cede: 143 casi in 24 ore

BOLOGNA. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 33.504 casi di positività, 143 in più rispetto a ieri, di cui 71 asintomatici individuati nell’ambito delle atti ...

Coronavirus, aggiornamento (13/9): 143 nuovi positivi in regione. Nessun decesso

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 33.504 casi di positività, 143 in più rispetto a ieri, di cui 71 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di c ...

BOLOGNA. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 33.504 casi di positività, 143 in più rispetto a ieri, di cui 71 asintomatici individuati nell’ambito delle atti ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 33.504 casi di positività, 143 in più rispetto a ieri, di cui 71 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di c ...