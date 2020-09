“Come dimostriamo di avere una relazione stabile?”. I timori delle coppie internazionali in partenza dopo l’ok al ricongiungimento (Di domenica 13 settembre 2020) Hanno aspettato mesi perché il governo si accorgesse di loro. Chi doveva sposarsi, chi aspetta un bambino a distanza, chi addirittura lo ha avuto già senza poterlo conoscere. Ma anche adesso che il calvario è finito (almeno in teoria), le incertezze restano. Come anticipato dal ministro della Salute Roberto Speranza, nel Decreto del presidente del Consiglio (Dpcm) varato il 7 settembre c’è un passaggio dedicato alle coppie internazionali – intese come relazioni stabili tra italiani e cittadini dell’area extra Schengen – separate dal Covid. Eccolo: è ammesso “l’ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona, anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva”. Una norma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Hanno aspettato mesi perché il governo si accorgesse di loro. Chi doveva sposarsi, chi aspetta un bambino a distanza, chi addirittura lo ha avuto già senza poterlo conoscere. Ma anche adesso che il calvario è finito (almeno in teoria), le incertezze restano. Come anticipato dal ministro della Salute Roberto Speranza, nel Decreto del presidente del Consiglio (Dpcm) varato il 7 settembre c’è un passaggio dedicato alle– intese come relazioni stabili tra italiani e cittadini dell’area extra Schengen – separate dal Covid. Eccolo: è ammesso “l’ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona, anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabileaffettiva”. Una norma ...

