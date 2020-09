Cesare Borgia, il Valentino (Di domenica 13 settembre 2020) Il 13 Settembre 1475 nacque Cesare Borgia, un nobile uomo, figlio di amore illegittimo. Sarà destinato ad essere uno dei più famosi e spregiudicati uomini del Rinascimento italiano. Dobbiamo la sua fama principalmente a Nicoló Machiavelli, suo grande amico, che a lui dedicó il famoso saggio “Il Principe”, in cui prende Cesare Borgia come esempio da seguire per essere un perfetto Princeps. Il Valentino, web generico Cesare Borgia, figlio di un amore illegittimo La famiglia Borgia era una nobile famiglia di origine spagnola. In Italia, Rodrigo Borgia divenne Alessandro VI, uno dei Papi più famosi per aver reso Roma una cittá dalla vita Mondana. La sua vita piena di sfarzo, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 settembre 2020) Il 13 Settembre 1475 nacque, un nobile uomo, figlio di amore illegittimo. Sarà destinato ad essere uno dei più famosi e spregiudicati uomini del Rinascimento italiano. Dobbiamo la sua fama principalmente a Nicoló Machiavelli, suo grande amico, che a lui dedicó il famoso saggio “Il Principe”, in cui prendecome esempio da seguire per essere un perfetto Princeps. Il, web generico, figlio di un amore illegittimo La famigliaera una nobile famiglia di origine spagnola. In Italia, Rodrigodivenne Alessandro VI, uno dei Papi più famosi per aver reso Roma una cittá dalla vita Mondana. La sua vita piena di sfarzo, ...

