Bimba di 4 anni fa la pipì scura, la sua è una malattia incurabile (Di domenica 13 settembre 2020) Bimba di 4 anni fa la pipì scura, la sua è una malattia incurabile. La bambina è affetta da una rara malattia genetica che mostrerà i suoi tragici effetti quando la piccola avrà 18 anni. Alcaptonuria, o malattia della ossa nere. Questo il nome della drammatica condizione patologica dalla quale è affetta la piccola Sophia. … L'articolo Bimba di 4 anni fa la pipì scura, la sua è una malattia incurabile è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 13 settembre 2020)di 4fa la pipì, la sua è una. La bambina è affetta da una raragenetica che mostrerà i suoi tragici effetti quando la piccola avrà 18. Alcaptonuria, odella ossa nere. Questo il nome della drammatica condizione patologica dalla quale è affetta la piccola Sophia. … L'articolodi 4fa la pipì, la sua è unaè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

SkyTG24 : In una scuola materna una bimba di quattro anni è risultata positiva al tampone per il #Covid19, e i suoi compagni… - MediasetTgcom24 : Pakistan, bimba di 5 anni stuprata, uccisa e bruciata: un fermo #Pakistan - EsaLamorte : RT @_Khassia_: Mohammed, marocchino, 28 anni sbarcato a Ventimiglia direzione Francia. Prima però ha pensato di attuare ciò che per queste… - _bloodsangel : RT @iamtheresacv: Ho appena sentito una donna dire 'Hai la pancia troppo grossa per certe cose' alla propria figlia, che voleva una magliet… - antiiill : RT @iamtheresacv: Ho appena sentito una donna dire 'Hai la pancia troppo grossa per certe cose' alla propria figlia, che voleva una magliet… -