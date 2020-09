Antonella Elia esce allo scoperto, tutta la veirtà su Pietro Delle Piane (Di domenica 13 settembre 2020) Fortunato al gioco sfortunato in amore. Antonella Elia, scegli alla lettera il detto Popolare, ed il mistero della tua relazione con Pietro Delle Piane continua a far discutere blog e fan di social network. Alle prese con mano decisamente fortunato la showgirl conta all’attivo due collaborazioni nei reality di Canale 5, il Grande Fratello vip è Temptation Island, oltre che, un posto d’onore alla nuova edizione della casa più spiata d’Italia. Se la vita lavorativa sembra andare a gonfie vele, quella amorosa lascia alquanto a desiderare. Li avevamo lasciati sulle spiagge calde e provocatorie alle prese con Incontri ravvicinati gli scontri decisivi per la loro storia. Antonella Elia recentemente ha detto la sua sulla relazione con ... Leggi su controcopertina (Di domenica 13 settembre 2020) Fortunato al gioco sfortunato in amore., scegli alla lettera il detto Popolare, ed il mistero della tua relazione concontinua a far discutere blog e fan di social network. Alle prese con mano decisamente fortunato la showgirl conta all’attivo due collaborazioni nei reality di Canale 5, il Grande Fratello vip è Temptation Island, oltre che, un posto d’onore alla nuova edizione della casa più spiata d’Italia. Se la vita lavorativa sembra andare a gonfie vele, quella amorosa lascia alquanto a desiderare. Li avevamo lasciati sulle spiagge calde e provocatorie alle prese con Incontri ravvicinati gli scontri decisivi per la loro storia.recentemente ha detto la sua sulla relazione con ...

infoitcultura : Alfonso Signorini fa una confessione su Antonella Elia: “Ha molta paura” - __davidxx__ : Antonella Elia abbraccia gli alberi, io vorrei senz’altro abbracciare il cazzo di Chris Evans - dimuz7 : @darveyfeels_ Antonella Elia sarà Flavia Vento per me, a meno che esce subito di sua volontà E ti dirò di più: Dayane Mello—>Fernanda Lessa - ScopriMilano : A VENT’ANNI DAL DEBUTTO IN ITALIA DI 'GF' AL VIA LA QUINTA EDIZIONE DI GRANDE FRATELLO VIP ALLA CONDUZIONE ALFONSO… - Lotus3Patrizia : RT @SaraNieddu1: Signorini: 'Io non ho protetto Antonella Elia' Io: AHAHAAHAHAH Nonna: AHAHAHAHAHAH Vicini di casa: AHAHAHAHAHAHAH Tutti: A… -