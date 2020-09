Zagarolo | Comunali 2020 | l’ entusiasmo di Martina Notarpietro a sostegno di Marco Bonini sindaco

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 12 settembre 2020) La composita formazione della Lega a, in campo per le elezioni Amministrative della prossima settimana, 20 e 21 settembre, vede protagonista la giovane. Trentaseienne, mamma di due bambini, lanella vita svolge la professione di fiduciaria in un istituto di vigilanza. Alla prima esperienza di candidatura, adi. “Ho scelto di vivere questa esperienza in prima persona perché, dal carattere deciso e schietto, detesto quanti borbottano senza mai prendere la situazione in mano e, con passione e competenza, impegnarsi per cambiarla.ha molti problemi – tuona...