Us Open: Zverev primo finalista (Di sabato 12 settembre 2020) ROMA, 12 SET - Alexander Zverev è il primo finalista degli Us Open. Il tedesco, numero 7 del mondo, ha battuto in semifinale lo spagnolo Pablo Carreno Busta rimontando uno svantaggio di due set. Il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 12 settembre 2020) ROMA, 12 SET - Alexanderè ildegli Us. Il tedesco, numero 7 del mondo, ha battuto in semifinale lo spagnolo Pablo Carreno Busta rimontando uno svantaggio di due set. Il ...

