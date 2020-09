Tuchel: “Florenzi? Se sta bene giocherà” (Di sabato 12 settembre 2020) L’allenatore del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, ha parlato in conferenza stampa prima della partita di domani sera contro il Marsiglia. Il tecnico si è soffermato sul suo nuovo giocatore, Alessandro Florenzi, il cui acquisto in prestito è stato ufficializzato ieri: “Sono felice che sia qui, se starà bene scenderà in campo. Decideremo domani mattina, lui è un giocatore affidabile”. L’ex romanista potrebbe perciò scendere in campo fin da subito. Foto: sito ufficiale del Psg L'articolo Tuchel: “Florenzi? Se sta bene giocherà” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 settembre 2020) L’allenatore del Paris Saint-Germain, Thomas, ha parlato in conferenza stampa prima della partita di domani sera contro il Marsiglia. Il tecnico si è soffermato sul suo nuovo giocatore, Alessandro Florenzi, il cui acquisto in prestito è stato ufficializzato ieri: “Sono felice che sia qui, se staràscenderà in campo. Decideremo domani mattina, lui è un giocatore affidabile”. L’ex romanista potrebbe perciò scendere in campo fin da subito. Foto: sito ufficiale del Psg L'articolo: “Florenzi? Se stagiocherà” proviene da Alfredo Pedullà.

