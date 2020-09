Pil Italia: ripresa (9%) a settembre, a fronte del crollo (17,6%) del primo semestre 2020. La stima di Confindustria (Di sabato 12 settembre 2020) Il Centro Studi di Confindustria nella sua Congiuntura Flash che stima tra luglio e settembre una ripresa di circa il 9%, contenuta rispetto al crollo dei primi sei mesi dell'anno (-17,6%) Leggi su firenzepost (Di sabato 12 settembre 2020) Il Centro Studi dinella sua Congiuntura Flash chetra luglio eunadi circa il 9%, contenuta rispetto aldei primi sei mesi dell'anno (-17,6%)

VittorioSgarbi : #governodipataccari Con un Paese fermo, l’economia al collasso, operai senza lavoro e cassa integrazione, il minist… - davidealgebris : Ho lasciato Italia nel 1993. Ci torno a vivere dopo 27 anni e il PIL e’ allo stesso livello ma il Debito Pubblico n… - davidealgebris : A tutti i giovani. Ho lasciato Italia nel 1993 perché in Italia già c'era poco lavoro. Sono tornato 27 anni dopo e… - FirenzePost : Pil Italia: ripresa (9%) a settembre, a fronte di crollo (17,6%) del primo semestre 2020. La stima di Confindustria - Giampie48975196 : @GagliardoneS IN ITALIA IL GOVERNO LI FA'PASSARE PER PERSONE CHE RISOLLEVERANNO IL PIL IN ITALIA MA ANDATE TUTTI IN AFRICA INDEGNI -