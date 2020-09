'L'Italia dia un porto ai migranti' ​E la Alan Kurdi torna in mare (Di sabato 12 settembre 2020) Mauro Indelicato La nave dell'Ong tedesca Sea Eye è tornata ad effettuare missioni dopo quattro mesi e accusa di nuovo l'Italia di aver volutamente ritardato le proprie operazioni nel Mediterraneo. La nave mare Jonio ha chiesto un porto sicuro in cui sbarcare L'ultima volta che la Alan Kurdi era approdata in Italia è stato nel pieno del lockdown, quando il 17 aprile scorso 150 migranti a bordo sono stati fatti salire a bordo della Raffaele Rubettino, prima nave per la quarantena usata dal governo dopo lo scoppio dell'emergenza sanitaria. Adesso, a distanza di quattro mesi, la nave usata dall'Ong tedesca Sea Eye, si appresta a tornare nel Mediterraneo Centrale. A comunicarlo sono stati gli stessi membri dell'Ong ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 settembre 2020) Mauro Indelicato La nave dell'Ong tedesca Sea Eye èta ad effettuare missioni dopo quattro mesi e accusa di nuovo l'di aver volutamente ritardato le proprie operazioni nel Mediterraneo. La naveJonio ha chiesto unsicuro in cui sbarcare L'ultima volta che laera approdata inè stato nel pieno del lockdown, quando il 17 aprile scorso 150a bordo sono stati fatti salire a bordo della Raffaele Rubettino, prima nave per la quarantena usata dal governo dopo lo scoppio dell'emergenza sanitaria. Adesso, a distanza di quattro mesi, la nave usata dall'Ong tedesca Sea Eye, si appresta are nel Mediterraneo Centrale. A comunicarlo sono stati gli stessi membri dell'Ong ...

hobbyone13 : RT @Prof_IngTuccio: @tomasomontanari @robertosaviano Caro prof.@tomasomontanari cosa dobbiamo fare? Affossare l'ultimo partito esistente in… - Philippe_Caen : RT @Delgado_F1: Aniversariante do dia: Jean-Louis Schlesser????, 72 anos - Williams-Judd FW12 - GP da Itália de 1988. Monza. - Delgado_F1 : Aniversariante do dia: Jean-Louis Schlesser????, 72 anos - Williams-Judd FW12 - GP da Itália de 1988. Monza. - Lii_dia_ : RT @Lii_dia_: I biglietti sono per l'Italia URLO #BayYanlis • #AskinGücü - bullockhadid : BOA NOITE BRASIL, BOM DIA ITÁLIA!! Pensavano che non fossimo niente, ma un anno fa hanno scoperto chi siamo e dove… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia dia 'L'Italia dia un porto ai migranti' E la Alan Kurdi torna in mare il Giornale Suarez Juventus, manca solo un esame: quello di italiano. Se lo bocciano, Giroud

Triennale da 6,5 milioni a stagione suscettibile di arrivare facilmente a 10 (15 lordi per chi viene dall’estero) contando i vari, raggiungibili bonus. Suarez e Juventus sono d’accordo, il Barcellona ...

Coronavirus: Iran, i casi sfiorano quota 400mila

(ANSA) - TEHERAN, 12 SET - I casi di coronavirus in Iran sfiorano oggi quota 400mila, con 2.139 nuovi contagi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto la portavoce del ministero della Sanità, Sima Lari. S ...

Triennale da 6,5 milioni a stagione suscettibile di arrivare facilmente a 10 (15 lordi per chi viene dall’estero) contando i vari, raggiungibili bonus. Suarez e Juventus sono d’accordo, il Barcellona ...(ANSA) - TEHERAN, 12 SET - I casi di coronavirus in Iran sfiorano oggi quota 400mila, con 2.139 nuovi contagi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto la portavoce del ministero della Sanità, Sima Lari. S ...