In Sardegna si corre ai ripari: si entra con certificato o test (Di sabato 12 settembre 2020) Il governatore Christian Solinas ha firmato una nuova ordinanza per gli ingressi in Sardegna. Potrà sbarcare sull'isola solo chi è negativo. Chi non presenta il certificato dovrà eseguire un tampone e restare in isolamento fiduciario per 48 ore. La Sardegna corre ai ripari per cercare di ridurre al minimo l'ingresso di turisti positivi al Covid-19. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

