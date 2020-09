Gemma Galgani tutorial imperdibile | Il web insorge fuori Uomini e Donne (Di sabato 12 settembre 2020) A Uomini e Donne, Gemma Galgani è stata protagonista di un tutorial imperdibile. La dama è sempre al centro del gossip e ogni sua mossa nello studio di Uomini e Donne fa parlare molto di lei. Del resto, è stato un’inizio di stagione travolgente per Gemma Galgani. La dama, infatti, si è sottoposta a un lifting durante l’estate che ne ha notevolmente ringiovanito l’aspetto. In molti hanno criticato questa decisione, ma Gemma Galgani ha spiegato in modo esauriente questa decisione. La dama ha sempre raccontato di avere uno spirito molto giovanile e di non sentire affatto le sue settanta primavere. Motivo per cui ha deciso di ... Leggi su giornal (Di sabato 12 settembre 2020) Aè stata protagonista di un. La dama è sempre al centro del gossip e ogni sua mossa nello studio difa parlare molto di lei. Del resto, è stato un’inizio di stagione travolgente per. La dama, infatti, si è sottoposta a un lifting durante l’estate che ne ha notevolmente ringiovanito l’aspetto. In molti hanno criticato questa decisione, maha spiegato in modo esauriente questa decisione. La dama ha sempre raccontato di avere uno spirito molto giovanile e di non sentire affatto le sue settanta primavere. Motivo per cui ha deciso di ...

trash_italiano : Roma, 2020 Maria De Filippi e Gemma Galgani vanno insieme agli Studi Elios per registrare la prima puntata di… - trash_italiano : Come indossare la mascherina. - Official Tutorial by Gemma Galgani. - lamescolanza : Gemma Galgani, il lifting è stato pagato dalla redazione di 'Uomini e Donne’? La verità - Il Decoder - Acido_MARgariCO : Gemma Galgani. Questo dovrebbe spiegare molte cose della mia vita - zazoomblog : Uomini e Donne Gemma Galgani ancora sola: gli intrecci amorosi - #Uomini #Donne #Gemma #Galgani #ancora -