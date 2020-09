È annegato davanti alla moglie e ai figli nel lago di Garda (Di sabato 12 settembre 2020) AGI - È morto davanti alla moglie e al figlio che lo aspettavano a riva dopo l'immersione. Un uomo di 41 anni è annegato oggi pomeriggio nella acque del Garda di Toscolano Maderno (Brescia). Appassionato di apnea il sub era voluto scendere sott'acqua con pinne e muta. L'allarme lo ha lanciato la moglie con i due figli. Il corpo dell'uomo è stato trovato dopo due ore di ricerche a 28 metri di profondità e riportato su terra ferma. Leggi su agi (Di sabato 12 settembre 2020) AGI - È mortoe alo che lo aspettavano a riva dopo l'immersione. Un uomo di 41 anni èoggi pomeriggio nella acque deldi Toscolano Maderno (Brescia). Appassionato di apnea il sub era voluto scendere sott'acqua con pinne e muta. L'rme lo ha lanciato lacon i due. Il corpo dell'uomo è stato trovato dopo due ore di ricerche a 28 metri di profondità e riportato su terra ferma.

