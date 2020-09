Donnarumma Juventus, accordo con Raiola: spunta la clausola rescissoria (Di sabato 12 settembre 2020) Donnarumma Juventus – Da anni si parla ormai di Gigio Donnarumma in ottica Juve. Già numero 1 della Nazionale, potrebbe diventare il futuro erede di Buffon alla Juventus, che però al momento ha Szczesny. Il portiere del Milan è sempre stato nel mirino di Paratici che avrebbe già un accordo di massima con Mino Raiola, procuratore di Donnarumma. Futuro ancora incerto che però sembra lontano dal Milan. Infatti come riporta Calciomercato.it, ci sono difficoltà a trovare un accordo per il rinnovo (va in scadenza a giugno 2021). Donnarumma Juventus, clausola da 40 milioni Sul possibile trasferimento in bianconero di Donnarumma ci sono nuove ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 12 settembre 2020)– Da anni si parla ormai di Gigioin ottica Juve. Già numero 1 della Nazionale, potrebbe diventare il futuro erede di Buffon alla, che però al momento ha Szczesny. Il portiere del Milan è sempre stato nel mirino di Paratici che avrebbe già undi massima con Mino, procuratore di. Futuro ancora incerto che però sembra lontano dal Milan. Infatti come riporta Calciomercato.it, ci sono difficoltà a trovare unper il rinnovo (va in scadenza a giugno 2021).da 40 milioni Sul possibile trasferimento in bianconero dici sono nuove ...

