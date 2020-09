Coronavirus: Fico, ‘in emergenza serve più democrazia, Parlamenti fari per cittadini’ (Di sabato 12 settembre 2020) Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Oggi più che mai questa nostra riunione dei presidenti dei Parlamenti del G7 assume un valore importante e fondamentale. Sono d’accordo quando si dice che ci dobbiamo riunire attorno a una comunità di valori e che, in un momento di emergenza così grave, c’è bisogno di più democrazia. Credo che i Parlamenti in questa crisi siano state delle istituzioni solide e autorevoli e che, in una fase così difficile, siano stati dei fari per tutti i cittadini. E credo che proprio in questi momenti anche le popolazioni si rendano conto di quanto sia importante che le istituzioni siano autorevoli, sane, salde e democratiche”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020) Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Oggi più che mai questa nostra riunione dei presidenti deidel G7 assume un valore importante e fondamentale. Sono d’accordo quando si dice che ci dobbiamo riunire attorno a una comunità di valori e che, in un momento dicosì grave, c’è bisogno di più. Credo che iin questa crisi siano state delle istituzioni solide e autorevoli e che, in una fase così difficile, siano stati deiper tutti i cittadini. E credo che proprio in questi momenti anche le popolazioni si rendano conto di quanto sia importante che le istituzioni siano autorevoli, sane, salde e democratiche”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto, intervenendo ...

TV7Benevento : Coronavirus: Fico, 'in emergenza serve più democrazia, Parlamenti fari per cittadini' (2)... - TV7Benevento : Coronavirus: Fico, 'in emergenza serve più democrazia, Parlamenti fari per cittadini'... - Sarti_Davide : Emergenza Coronavirus: il governo sostenga famiglie, docenti e scuole paritarie @AzzolinaLucia @GiuseppeConteIT… - carlo_bravi : RT @AnnaMonia_A: Emergenza Coronavirus: il governo sostenga famiglie, docenti e scuole paritarie @AzzolinaLucia @GiuseppeConteIT @CitizenGO… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fico Coronavirus: Fico, 'in emergenza serve più democrazia, Parlamenti fari per cittadini' Il Tempo Coronavirus: Fico, 'in emergenza serve più democrazia, Parlamenti fari per cittadini'

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Oggi più che mai questa nostra riunione dei presidenti dei Parlamenti del G7 assume un valore importante e fondamentale. Sono d’accordo quando si dice che ci dobbiamo riun ...

Coronavirus, Fico: Parlamenti fari per cittadini in questa crisi

Roma, 12 set. (askanews) - "Credo che i parlamenti in questa crisi siano stati delle istituzioni solide e autorevoli e che, in una fase così difficile, siano stati dei fari per tutti i cittadini. E cr ...

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Oggi più che mai questa nostra riunione dei presidenti dei Parlamenti del G7 assume un valore importante e fondamentale. Sono d’accordo quando si dice che ci dobbiamo riun ...Roma, 12 set. (askanews) - "Credo che i parlamenti in questa crisi siano stati delle istituzioni solide e autorevoli e che, in una fase così difficile, siano stati dei fari per tutti i cittadini. E cr ...